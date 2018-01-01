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Наматрасник Comfort Line Eco Dream 3 Артикул: 021320 Гарантия, мес. 24 Жесткость Средняя/Умеренно мягкая Высота, см 3 Чехол (ткань и стежка) Жаккардовый чехол (Classic), стег. на 100 гр. холлкона Характеристики Отложить В отложенных Сравнить В сравнении